Sconti PC Gaming: approfittate delle Occasioni di Fine Serie da MediaWorld

Il vostro PC ha bisogno di una rinfrescata? State cercando nuovi componenti per riportarlo al passo dei tempi? Allora date un'occhiata alle Occasioni di fine serie di MediaWorld, potreste trovare quello che fa al caso vostro.

Tra i numerosi prodotti in offerta, segnaliamo innanzitutto il processore Intel Core I5-9600K 3.70 GHz a 299,99 euro invece di 389,99 euro, ma ci sono anche la memoria RAM S3+ 8BG DDR4 2666MHz a 36,99 euro (al posto di 59,99 euro) e le schede madri ASUS ROG Strix Z490-G per Micro-ATX a 259,99 euro (anziché 285 euro) e ASUS ROG Strix Z490-F per ATX a 309 euro (invece di 329 euro). In aggiunta, ci sono SSD e HDD d'ogni forma, prezzo e tipologia, adatti a tutte le esigenze dei PC Gamer.

Potete consultare le Occasioni di fine serie di Mediaworld dirigendovi qui e qui, tenendo conto che in quanto tali rimarranno attive fino ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, approfittatene il prima possibile. Per dovere di completezza, segnaliamo che la selezione dei prodotti include anche piccoli e grandi elettrodomestici, mobilità elettrica, TV e home cinema, smart home e domotica, fotografia e moltissimo altro.