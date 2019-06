Sconti PC di Steam: trapela online la data di inizio dei Saldi Estivi 2019

Il collettivo di insider Valve riunitosi su Twitter con il nome (un po' pretestuoso e ambiguo) di Steam Database afferma di aver scoperto la data di inizio della prossima tornata di sconti dei Saldi Estivi 2019 di Steam.

Secondo quanto illustrato nel leak, l'importante iniziativa promozionale del negozio digitale di Valve dovrebbe avere inizio martedì 25 giugno, una data che coinciderebbe con quella segnalata da altre voci di corridoio rimbalzate in rete in queste settimane.

In base alle informazioni raccolte dagli insider, la nuova stagione dei Saldi estivi di Steam si chiamerà "Steam Grand Prix Summer Sale", un termine che potrebbe indicare la formula scelta da Valve per "organizzare" le diverse promozioni fisse e temporanee che caratterizzeranno l'evento rivolto a tutti gli appassionati di videogiochi su PC.

Come per le volte passate, anche stavolta i Saldi Estivi 2019 di Steam dovrebbero protrarsi per almeno due settimane e offrire importanti sconti su un numero indefinito di giochi a prescindere dal genere di riferimento e dal range di prezzo. Chissà se il tradizionale appuntamento con gli Steam Summer Sale contribuirà ad arginare l'avanzata a suon di esclusive e giochi gratis (come Rogue Galaxy e Last Day of June) di negozi concorrenti come l'Epic Games Store.