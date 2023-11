Sconti PlayStation: affaroni di novembre con i migliori giochi a meno di 15 euro

Continuano i saldi di novembre su PlayStation Store: vi abbiamo segnalato i migliori giochi a meno di 8 euro e tanti giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 2.50 euro, adesso alziamo il budget e vi consigliamo una selezione di titoli a meno di 15 euro.

Partiamo con Tekken 7 a 9.99 euro e continuiamo con Assetto Corsa Competizione a 11.99 euro, senza dimenticare Assassin's Creed Origins a 9.79 euro, Watch Dogs Legion a 10.49 euro e Assassin's Creed Odyssey a 13,99 euro.

Continuiamo con Battlefield 1 a 6.99 euro, Assassin's Creed Unity a 8.99 euro e Assassin's Creed The Ezio Collection a 14.99 euro, ottimo prezzo per una raccolta che include Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, la trilogia completa della saga di Ezio Auditore da Firenze. Da segnalare anche Dragon Ball FighterZ (in versione standard, senza DLC o extra di alcun tipo) in sconto a 10.49 euro, una buona occasione per recuperare questo apprezzato picchiaduro 2D basato sulla saga di Akira Toriyama.

In questa fascia di prezzo poi troviamo anche numerose espansioni, contenuti aggiuntivi e Season Pass per giochi come Assassin's Creed Odyssey, Assetto Corsa, The Sims 4, Dragon Ball FighterZ e tanti altri titoli del catalogo PS4 e PS5.