Gli sconti PlayStation per il Black Friday 2019 stanno per arrivare anche in Italia

Nella giornata di ieri Sony Interactive Entertainment America ha pubblicato offerte e sconti PlayStation per il Black Friday americano... e per quanto riguarda l'Italia? Il sito ufficiale è stato aggiornato nelle scorse ore, a breve arriveranno sicuramente nuovi dettagli.

La pagina del Black Friday sul sito PlayStation.com/it afferma che interessanti offerte arriveranno presto e invita tutti a iscriversi alla newsletter: "Black Friday 2019 di PlayStation: Sono in arrivo offerte incredibili per il Black Friday, tra cui sconti su console, giochi e molto altro. Iscriviti per ricevere e-mail PlayStation, scopri per primo quando saranno disponibili tutti gli sconti del Black Friday di PlayStation."

Il Black Friday 2019 sarà il 29 novembre ma con ogni probabilità le offerte inizieranno con qualche giorno di anticipo anche in Italia, negli Stati Uniti gli sconti partono dal 24 novembre e andranno avanti fino al 2 dicembre. Possiamo aspettarci tagli di prezzo su PlayStation 4, PS4 PRO, PlayStation VR, sugli accessori (come DualShock 4 e cuffie wireless), sull'abbonamento PlayStation Plus e su una selezione di giochi, sulla linea degli sconti proporsi in USA. Restiamo in attesa delle informazioni ufficiali sul Black Friday di Sony per l'Italia, quali sconti vi aspettate per il nostro paese? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.