Sconti PlayStation Black Friday: offerte sulle esclusive PS4 e PS5 da Gamelife

In vista del Black Friday, la giornata di sconti più pazza dell'anno, Gamelife ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte su console, videogiochi e giochi da tavolo. Presente all'appello anche una promozione specificamente indirizzata alle esclusive di casa PlayStation.

Tra i giochi per PlayStation 5, segnaliamo Death Stranding Director's Cut a 39 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut a 59 euro, Destruction All-Stars a 15 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 59 euro, Returnal a 59 euro, Sackboy Una Grande Avventura a 39 euro, Demon's Souls a 49 euro, Spider-Man Miles Morales a 39 euro e Nioh Collection a 49 euro.

Ancora più vasta la selezione degli sconti sui giochi PlayStation 4, con Ghost of Tsushima Director's Cut a 49 euro, The Last of Us Part 2 a 19 euro, Days Gone a 19 euro, Dreams a 19 euro, Gran Turismo Sport a 10 euro, God of War a 10 euro, Death Stranding a 19 euro, MediEvil a 19 euro, The Last of Us Remastered a 10 euro, Marvel's Spider-Man a 19 euro e tanti altri.

Vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione sul sito di Gamelife per scoprire tutte le offerte. Il Volantino del Black Friday sarà attivo fino al 30 novembre!