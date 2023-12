Sconti PlayStation: cinque giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro da comprare nel weekend

Non sapete a cosa giocare questo fine settimane? State tranquilli, vi aiutiamo noi con i nostri consigli per gli acquisti: ecco cinque giochi in offerta su PlayStation Store a meno di 10 euro per divertirsi con un occhio sempre attento al portafoglio.

Batman Arkham Collection 8.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno: questo pacchetto include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, l'intera trilogia di Rocksteady a poco meno di 10 euro, con tutti i DLC ed i contenuti aggiuntivi inclusi. Non dovrebbe servire altro per convincervi a comprare Batman Arkham Collection prima di subito.

SEGA Mega Drive Classics 5.99 euro

Oltre 50 giochi per Mega Drive in una sola collection: da Sonic 2 a Streets of Rage 2, passando per Light Crusader, Dynamite Headdy, Gunstar Heroes, Golden Axe, Alien Storm, Alex Kidd in the Enchanted Castle, Shinobi III Return of the Ninja Master e tanti altri. Tutti i giochi sono arricchiti da opzioni per salvare la partita in qualsiasi momento, funzioni rewind e comandi personalizzabili.

Wolfenstein II The New Colossus Deluxe Edition 8.99 euro

Di Wolfenstein 3 non sappiamo nulla, MachineGames sta lavorando su Indiana Jones e non è chiaro se abbia intenzione di riprendere in mano questo amato franchise, in attesa di scoprirlo potete recuperare Wolfenstein II a 8,99 euro. La versione Deluxe include oltre al gioco completo anche i tre DLC Le avventure di Pistolero Joe, I diari dell’agente Morte Silenziosa e Le gesta del capitano Wilkins.

Castlevania Advance Collection 9.99 euro

I giochi di Castlevania per Game Boy Advance tornano in questa collection che include Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Aria of Sorrow e il gioco bonus Castlevania Vampire's Kiss, uscito su SNES come riedizione di Castlevania Dracula X per PC Engine. Tutti i giochi includono supporto per il salvataggio rapido, replay, lettore audio per le tracce musicali e la possibilità di giocare con le versioni giapponesi, americane o europee. Per saperne di più sui contenuti ecco la recensione di Castlevania Advance Collection.

BioShock Infinite The Complete Edition 7.99 euro

BioShock Infinite non ha bisogno di presentazioni, ci limitiamo quindi a segnalarvi la disponibilità della Complete Edition a 7.99 euro. Questa versione include oltre al gioco base anche i DLC Funerale in mare episodio 1&2, Scontro tra le nuvole, il pacchetto Il Meglio di Columbia con 500 monete argento, 5 grimaldelli, 6 equipaggiamenti e 2 potenziamenti per armi e infine il Pacchetto Speciale Early Bird con miglioramento del danno per mitragliatrice e pistola, skin dorata per le due armi e cinque bottiglie di Infusione.