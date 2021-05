Sconti PlayStation Days of Play: giochi per PS4 e PS5 in offerta da GameStopZing

Iniziano oggi i PlayStation Days of Play e anche GameStopZing aderisce alla campagna promozionale di Sony Interactive Entertainment scontando una vasta selezione di giochi PlayStation Studios per PS4 e PS5.

Da segnalare ad esempio Ghost of Tsushima a 39.98 euro e The Last of Us Parte 2 a 29.98 euro, ad un prezzo più basso sono invece disponibili tra gli altri Days Gone in offerta a 19.98 euro,Detroit Become Human a 19.98 euro e MediEvil in sconto a 19.98 euro. E ancora, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 49.98 euro e Demon's Souls per PlayStation 5 a 69,98 euro.

In offerta anche i giochi PlayStation Hits, la collana economica di Sony che include i migliori videogiochi targati PlayStation Studios a 9.98 euro, tra i giochi aderenti alla promozione troviamo God of War, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include l'espansione The Frozen Wilds e il gioco completo, una buona occasione per scoprire la serie in vista dell'arrivo di Horizon Forbidden West), Ratchet & Clank e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Le offerte andranno avanti fino al 9 giugno compreso, questi sono solamente alcuni dei giochi in sconto per i PlayStation Days of Play, sul sito e nei negozi GameStopZing trovate anche altri titoli per le console Sony in offerta.