Sconti PlayStation Days of Play: migliori offerte PS4, PSVR, Dualshock 4 e accessori Sony

Come anticipato dai vertici di Sony Interactive Entertainment, dal 7 al 17 giugno è prevista la nuova promozione PlayStation Days of Play, con tantissime offerte su console, accessori e software PS4.

Come parte dell'iniziativa di Sony troveremo lo Starter Pack di PS VR al prezzo consigliato di 199,99 euro (invece che 299,99 euro): all'interno di questo bundle troveremo il visore PS VR (con relativa cavetteria) da utilizzare su PS4, una PlayStation Camera e un codice per riscattare una copia digitale della collezione PlayStation VR Worlds.

Sempre nel corso dei Days of Play potremo acquistare lo Starter Mega Pack di PlayStation VR al prezzo consigliato di 229,99 euro (invece che 329,99 euro) per ricevere tutti i contenuti dello Starter Pack più quattro giochi da fruire in realtà virtuale, ossia Astro Bot, The Elder Scrolls V Skyrim, DOOM e WipeOut.

Il piatto forte dell'offerta sarà però rappresentato dalla versione in Limited Edition di PlayStation 4 (nuovo modello) con hard disk da 1 TB e dettagli in argento sia per la console che per il controller wireless DualShock 4 coordinato. La PS4 Days of Play Limited Edition può essere prenotata su Amazon.it al prezzo di 359,99 euro. Di seguito, le principali offerte attive su Amazon:

Non meno importanti sono poi le promozioni che interesseranno tutti i controller DualShock 4, con prezzi a partire da 39,99 euro (invece che 69,99 euro), e le Cuffie Wireless con microfono Gold e Platinum al prezzo scontato rispettivamente di 59,99 euro e 149,99 euro (invece che 99,99 euro e 179,99 euro). Ricordiamo infine che le offerte Days of Play proseguiranno fino al 17 giugno.