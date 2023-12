Sconti PlayStation: da GameStop è già Natale con le nuove offerte PS5 e PS VR2

Per Natale, GameStop lancia le nuove promozioni PlayStation con sconti su PS4 e PS5, giochi e accessori per divertirsi, risparmiando. Tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili, online e nei punti vendita GS.

Tra le offerte PlayStation di GameStop troviamo PlayStation VR2 con gift card PlayStation Store da 30 euro inclusa al prezzo di 599.98 euro, in aggiunta anche il bundle Cuffie Wireless Pulse 3D Midnight Black con PSN Card 10 euro al prezzo complessivo di 99,98 euro fino al 24 dicembre.

E ancora, PlayStation Portal disponibile a 219.98 euro e da segnalare la promo legata al DualSense: acquistando un controller entro il 24 dicembre (varie colorazioni disponibili) riceverete in regalo una gift card PlayStation Store del valore di 5 euro.

Da GameStop trovate anche PlayStation 5 in varie configurazioni tra cui PS5 Digital Edition a 449.98 euro e PS5 Slim con disco a 549.98 euro con la possibilità di risparmiare fino a 250 euro portando indietro la tua console usata, maggiori informazioni sulla promo e su eventuali limitazioni relative ai prodotti accettati sono disponibili nei punti vendita.



Infine, se state cercando una PS4 potete approfittare delle offerte usato di GameStop con PlayStation 4 a partire da 149.98 euro, PS4 Slim da 169.98 euro e PS4 PRO da 219,98 euro.

