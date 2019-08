Sconti PlayStation Gear: partono i Saldi Estivi del sito ufficiale di merchandising

Andrew Wilson di Sony Interactive Entertainment Europe ci informa dalle pagine del PS Blog del lancio dei Saldi Estivi del PlayStation Gear, il portale ufficiale di merchandising legato a PS4, alle console Sony e ai principali videogiochi (sia in esclusiva che multipiattaforma) fruibili sul Monolite Nero.

L'iniziativa promozionale di SIEE è accessibile solo sullo store UK del PlayStation Gear ma coinvolge tutti gli appassionati di videogiochi che vivono nei Paesi dell'Unione Europea, con prezzi esposti sia in sterline che in euro (tramite la scelta della lingua del portale) e spedizione che, presumibilmente, dovrebbe essere assicurata in tutto il territorio UE.

I Saldi Estivi del PlayStation Gear attraversano l'intero catalogo del sito, permettendoci così di risparmiare con sconti che si applicano a tutti i gadget, i capi di abbigliamento, gli accessori e gli oggetti da collezione presenti nel negozio digitale.

La promozione sarà attiva fino al 28 agosto: chi vorrà aderirvi troverà a sconto tutto il merchandising di prodotti ufficiali PlayStation, oltreché di serie come Fallout, God of War, Assassin's Creed, Crash Bandicoot, Resident Evil e Spyro (tranne la mastodontica statuetta da 400 dollari di First 4 Figures), ma anche di nuove proprietà intellettuali come quella survival horror di Days Gone.

Gli sconti applicati variano da prodotto a prodotto e comprendono anche delle promozioni speciali su oggetti di merchandising specifici: i cultori di Fortnite che amano collezionare gli elementi di merchandising più interessanti del battle royale di Epic Games, ad esempio, saranno felici di sapere che nel corso dei Saldi Estivi del PlayStation Gear potranno acquistare due action figure di Fortnite a propria scelta al prezzo scontato di 45 euro. In calce all'articolo trovate il link da cui potrete scorrere la lista completa degli oggetti in saldo sul sito UK di PlayStation Gear.