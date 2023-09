Sconti PlayStation: si gioca alla grande anche con meno di 5 euro!

Si possono davvero comprare giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro? La risposta è sì, ovviamente a patto di non aspettarsi grandi giochi AAA usciti il mese scorso, chiaramente. Ma anche con un budget ridotto è possibile trovare delle piccole perle su PlayStation Store: vediamo le migliori offerte per risparmiare!

Padyday 2 Crimewave Edition costa 3.99 euro e d'accordo, non sarà appena uscito come il suo successore (Payday 3) ma a questo prezzo si tratta ancora di un titolo decisamente consigliato. Marvel's Avengers è in sconto a 4.99 euro ma ricordatevi che i server stanno chiudendo, stesso prezzo per Unravel Two, Need for Speed e Need for Speed Rivals mentre Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa ancora meno, solo 3,99 euro.

Goat Simulator è in sconto a 1.99 euro, mentre sempre a 4.99 euro l'uno vi segnaliamo Titanfall 2 e Little Nightmares, oltre a Elite Dangerous. Sleeping Dogs Definitive Edition costa 4.49 euro e tra le offerte in corso vi segnaliamo anche Resident Evil HD a 4.99 euro e One Piece Pirate Warriors 3 a 2,99 euro senza dimenticare DOOM 2016 a 4.99 euro, impossibile poi perdersi X-COM 2 a 2.49 euro e La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor a 4,99 euro.