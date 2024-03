Sconti PlayStation: questi giochi costano pochissimo, meno di 2 euro

Volete iniziare la settimana comprando un nuovo gioco, ma non avete grandi budget da spendere? Non preoccupatevi, perché grazie ai saldi Mega Marzo su PlayStation Store è possibile trovare alcune chicche in super offerta a meno di due euro!

Qualche esempio? Tra i tanti il divertente Goat Simulator a 1.99 euro, allo stesso prezzo trovate anche WRC 7, Homefront The Revolution, Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour e Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair.

L'horror Kona costa 1.49 euro così come MXGP The Official Motocross Videogame, 9 Monkeys of Shaolin costa 1.99 euro e vi consigliamo anche Suicide Guy a 1.19 euro, Bridge Constructor Portal 1.49 euro e Bound by Flame a 1,99 euro.

L'avventura Dreamfall Chapters costa 1.99 euro, stesso prezzo per Road Rage mentre il fiabesco Lost Worlds Beyond The Page ha un prezzo di 1,49 euro in offerta. Downwell di Devolver Digital costa 1.64 euro, il violentissimo Redeemer Enhanced Edition ha un prezzo di 1,49 euro e così anche Gods Will Fall.

Se amate i rompicapo non potete perdervi Puyo Puyo Champions a 1.99 euro, il picchiaduro Guilty Gear Xrd Revelator a 1.99 euro, l'originale Guilty Gear a 1.99 euro, Dead Island Retro Revenge a 99 centesimi e infine Harvest Moon Mad Dash allo stesso prezzo.