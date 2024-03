Sconti PlayStation: questi giochi costano pochissimo, come Titanfall 2 a 1.99 euro

I saldi di marzo del PlayStation Store ci offrono buone occasioni di risparmio, anche per chi ha budget estremamente ridotti, come in questo caso. Nella fascia di prezzo che va da un euro a 2.99 euro si trovano ottimi titoli per PS4 e PS5, giochi datati certo, ma ancora molto validi e da prendere in seria considerazione.

A 1,99 euro l'uno troviamo ad esempio Titanfall 2 (compratelo subito, davvero, non aspettate, potreste pentirvene), Need for Speed e Need for Speed Rivals oltre ad Hunting Simulator e Sebastian Loeb Rally Evo. Sniper Elite V3 Remastered costa 1.74 euro, piccoli prezzi anche per Oddworld Abe's Oddysse a 2.24 euro, Metal Slug 3 a 2.39 euro e Slender The Arrival a 1,49 euro.

Da segnalare anche il primo Hotline Miami a 2.49 euro, Tennis World Tour Legends Edition allo stesso prezzo, Lara Croft GO a 1.99 euro, Joe Dever's Lone Wolf Console Edition a 1.49 euro. E poi tanti indie come Kid Tripp a 79 centesimi, Loot Hero DX a 49 centesimi, Murder on the Marine Express a 1.49 euro, Panda Punch a 1.99 euro, Timber Tennis Versus a 79 centesimi, Stick It To The Man a 1.79 euro, One More Dungeon a 79 centesimi e infine Splash Cars a 1,95 euro.