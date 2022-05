Sconti PlayStation: giochi PS4 e PS5 a meno di 6€, c'è anche The Witcher 3

In occasione degli sconti Days of Play su PlayStation Store tornano anche le offerte sui giochi digitali per PS4 e PS5 con una selezione titoli in promozione a meno di sei euro l'uno. E ci sono anche giochi AAA di notevole spessore...

A 5.99 euro troviamo Slime Rancher mentre con 3.19 euro possiamo acquistare Among Us, tornando ai 5.99 euro possiamo scegliere anche tra The Elder Scrolls Online e The Witcher 3 Wild Hunt, versione base senza le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, vendute separatamente. DOOM 2016 costa 4.99 euro, Five Nights at Freddy's costa 3.99 euro, da segnalare anche Wolfenstein The New Order a 5.99 euro e Worms W.M.D. allo stesso prezzo.

Continuiamo con Five Nights at Freddy's 2 a 3.99 euro, Warhammer Vermintide 2 a 5.99 euro, Dishonored 2 a 4.99 euro e Wolfenstein The Old Blood a 5,99 euro. Anche il bundle Unravel e Unravel 2 costa 5.99 euro mentre per DOOM 3 VR Edition per PlayStation VR bastano 4.99 euro, Gravel costa 2.99 euro mentre la Digital Deluxe Edition di Worms Rumble è in offerta a 4,39 euro.

Pyre costa 5.99 euro, stesso prezzo per Wattam, Serial Cleaner è invece ancora più conveniente, in vendita a 2,24 euro. Infine vi segnaliamo Akiba's Beat a 4,99 euro.