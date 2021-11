Sconti PlayStation: giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro per il Black Friday

Nei giorni scorsi vi abbiamo consigliato 10 giochi da comprare con le offerte del Black Friday sul PlayStation Store, adesso vogliamo concentrarci sui giochi in sconto in vendita a meno di 5 euro, una cifra davvero contenuta e certamente alla portata di tutti. Cosa si può acquistare per questo prezzo? Scopriamolo insieme!

Tra i tanti troviamo My Name is Mayo a 95 centesimi, Guns Gore & Cannoli a 4.99 euro, Pumped BMX+ a 1.99 euro, We Were Here a 2.49 euro, The Technomancer a 1.99 euro, Wonder Boy Returns Remix a 4.99 euro, Bound by Flame a 1.99 euro, Kidd Tripp a 2.99 euro e Manuel Samuel a 1,99 euro.

La selezione di offerte continua con Music Racer a 4.19 euro, Virtuos Western a 3.49 euro, Punch Club a 1.99 euro, Seasons After Fall a 1.99 euro, Race The Sun a 2.24 euro, Ducati 90th Anniversary a 1.49 euro, Pets No More a 2.99 euro e Gunlord X a 3,99 euro.

Sul PlayStation Store trovate anche altri giochi a meno di cinque euro, le offerte andranno avanti fino alla fine di novembre e nei prossimi giorni continueremo a consigliarvi altri titoli economici o assolutamente imperdibili da comprare con le promozioni di Sony per il Black Friday 2021.