Sconti PlayStation sui giochi PS4 e PS5, offerte anche sul visore PSVR

In occasione dei saldi di primavera di Amazon.it, arriva la vetrina dedicata alle offerte PlayStation con sconti sui migliori giochi Sony per PS4 e PS5 e due promozioni speciali sul visore PlayStation VR.

Tra i giochi PlayStation in offerta segnaliamo Marvel's Spider-Man Miles Morales, disponibile in tre versioni: PS4 Standard, PS5 Standard e PS5 in bundle con il Telecomando Media Remote. In offerta anche Demon's Souls e Sackboy Una Grande Avventura in edizione limitata, oltre a Ghost of Tsushima.

Sconti giochi PS4 e PS5

Sconti PlayStation VR

Sconti anche su due bundle PlayStation VR, il primo include il visore, la PlayStation Camera e una copia di PlayStation VR Worlds mentre il secondo include il visore, la telecamera e ben cinque giochi: Everybody's Golf VR, Astro Bot Rescue Mission, PlayStation VR Worlds, Moss e Blood & Truth.

Avete tempo fino al 31 marzo per approfittare di queste offerte, promozione valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili.