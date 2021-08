Sconti PlayStation: giochi PS5 e PS4 in offerta a meno di 15 euro

Cosa offre di nuovo questa settimana il PlayStation Store? Tra le promo in corso vi segnaliamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di 15 euro l'uno, un budget che vi permetterà di acquistare titoli AAA e AA non recentissimi ma ancora degni di attenzione.

Iniziamo segnalando Tekken 7 a 9.99 euro, prezzo riferito alla versione standard senza DLC o espansioni di alcun tipo. Ben più conveniente The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition che allo stesso prezzo include anche i contenuti extra Heart of Stone e Blood & Wine. La versione base del gioco di CD Projekt RED costa invece 5,99 euro.

Mortal Kombat XL costa 14.99 euro mentre Battlefield 4 ha un prezzo ancora più basso di soli 4,99 euro. A Plague Tale Innocence costa 11.99 euro, segnaliamo anche God of War PlayStation Hits a 9.99 euro, DOOM a 4.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 5.99 euro, Life is Strange 2 Stagione Completa a 12.78 euro, Little Big Planet 3 a 6.99 euro e Jurassic World Evolution Deluxe Edition a 10.99 euro.

Infine chiudiamo con Rayman Legends a 9.99 euro, Yakuza Zero a 8.99 euro e Battlefield 1 Revolution a 7,99 euro. Tutte le offerte sono valide fino al 2 settembre compreso.