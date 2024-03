Sconti PlayStation: le grandi esclusive PS5 e PS4 in offerta con l'arrivo della primavera

Su PlayStation Store sono attive una valanga di offerte per risparmiare e celebrare l'arrivo della bella stagione. Per l'occasione vi segnaliamo una selezione di grandi esclusive console PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato.

Iniziamo con Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19.99 euro (include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta), Detroit Becoma Human Digital Deluxe Edition a 19.99 euro, Bloodborne Game of the Year Edition a 17.49 euro e The Jak & Daxter Collection a 19.99 euro, buon prezzo per un pacchetto che include le versioni PS2 di Jak and Daxter The Precursor Legacy, Jak II Renegade, Jak 3 e Jak X Combat Racing.

Horizon Forbidden West Burning Shores costa 12.99 euro, si continua poi con Final Fantasy 16 a 47.99 euro, Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition a 29.99 euro, Days Gone a 15.99 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection a 9.99 euro (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake), Astro Bot Rescue Mission a 19.99 euro (non compatibile con PlayStation VR2) e infine Killzone Shadow Fall a 9.99 euro, Creed Rise to Glory a 3.74 euro, Batman Arkham VR a 2.99 euro e Paranormal Activity L'Anima Perduta per PSVR a 7,49 euro.