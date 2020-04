Sconti PlayStation Hits: migliori giochi PS4 in offerta da 5.99 euro

Gli sconti di primavera sul PlayStation Store coinvolgono anche i giochi della collana economica PlayStation Hits normalmente venduti a 19.99 euro e ora proposti a prezzi ancora più bassi fino al 30 aprile!

Quasi tutti i giochi della collana risultano attualmente scontati, tra i tanti segnaliamo Assassin's Creed IV Black Flag a 5.99 euro, Bloodborne a 12.99 euro, DOOM (reboot 2016) a 7.99 euro, God of War 3 Remastered a 9.99 euro, Gran Turismo Sport a 12.99 euro, inFAMOUS Second Son a 9.99 euro, Killzone Shadow Fall a 9.99 euro, LittleBigPlanet 3 a 9.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 12.99 euro, Wolfenstein The New Order a 7.99 euro, The Evil Within a 5.99 euro e infine The Last of Us Remastered, Rayman Legends e Ratchet & Clank a 9.99 euro l'uno.

Difficile resistere a queste offerte, se state cercando un modo per arricchire la vostra ludoteca PS4 senza spendere troppo vi consigliamo caldamente di fiondarvi sul PlayStation Store (trovate il link in basso, in calce alla notizia), le promozioni indicate sono valide fino al 30 aprile dunque avete tutto il tempo necessario per ricaricare il vostro portafoglio virtuale e procedere poi con gli acquisti. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.