Sconti PlayStation Hits: migliori giochi PS4 in offerta a partire da 4.99 euro

La pagina dedicata ai giochi PlayStation Hits sul PlayStation Store presenta una serie di sconti e offerte sui titoli della linea economica per PS4, con prezzi a partire da 4,99 euro al posto del prezzo di listino pari a 19,99 euro.

Tra i giochi in offerta segnaliamo Terraria PlayStation 4 Edition a 12.34 euro, God of War a 15.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include l'espansione The Frozen Wilds) a 15.99 euro, Friday The 13th The Game a 18.99 euro, Fallout 4 a 13.99 euro, Dishonored 2 a 12.59 euro e ancora Resident Evil 7 Biohazard a 16.99 euro, Tales of Berseria e One Piece Pirate Warriors 3 a 9.99 euro l'uno.

Si continua con Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake) a 14.99 euro, Need for Speed e Need for Speed Rivals a 4.99 euro l'uno e Dragon Ball Xenoverse a 9.99 euro.

Le offerte indicate sono valide fino al 19 marzo compreso, si tratta di prezzi piuttosto interessanti che vi permetteranno di arricchire la vostra libreria giochi PS4 a costi decisamente contenuti. Avete già deciso cosa comprare? Aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.