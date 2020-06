Sconti PlayStation Hits, le nuove offerte sui migliori giochi per PS4

Sono partiti i nuovi sconti di metà anno sul PlayStation Store, offerte che coinvolgono anche i giochi economici della collana PlayStation Hits, in vendita fino al 7 luglio ad un prezzo ancora più basso rispetto ai consueti 19,99 euro.

Le offerte non coinvolgono tutti i giochi della linea Hits ma solamente alcuni titoli, tra cui: Resident Evil 6 a 7.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Terraria PlayStation Edition a 9.49 euro, God of War III Remastered a 9.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 12.99 euro, Nioh a 9.99 euro, Dishonored 2 a 9.99 euro, DOOM a 7.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro e One Piece Pirate Warriors 3 a 7.99 euro.

E ancora, Project CARS a 4.99 euro, Dragon Ball Xenoverse a 8.99 euro, Mortal Kombat X, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, Yakuza Zero e Rayman Legends a 9.99 euro l'uno. Gli sconti sui giochi PlayStation Hits sono validi esclusivamente sul PlayStation Store e non coinvolgono le edizioni fisiche in vendita nei negozi, si tratta senza dubbio di una valida occasione per arricchire la propria softeca PS4 a prezzi estremamente contenuti. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.