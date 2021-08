Sconti PlayStation: le migliori esclusive PS4 in offerta per il weekend

Per un periodo limitato, Amazon.it propone una selezione di giochi della collana PlayStation Hits in vendita a 14.99 euro invece di 20.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico per i giochi della linea economica di Sony.

Tra i giochi in vendita a 14.99 euro troviamo The Last of Us Remastered (con il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie), Gran Turismo Sport, Ratchet & Clank (il reboot/remake del 2016 uscito in contemporanea con il film) e l'intera serie di Uncharted: Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake), Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Chiudono la selezione God of War e LittleBigPlanet3, per un totale di otto titoli PlayStation Studios proposti a prezzo scontato. Tutti i giochi citati sono compatibili anche con PlayStation 5 e dunque potete acquistarli e utilizzarli anche sulla console Next-Gen di Sony senza particolari problemi.

Una buona occasione per rimpolpare la propria libreria software con le esclusive PlayStation più amate e vendute della generazione PS4. L'offerta è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.