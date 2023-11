Sconti PlayStation: migliori giochi PS5 e PS4 a meno di 4.99€ per divertirsi alla grande

Da qualche ora sono iniziati gli sconti di fine anno su PlayStation Store con migliaia di giochi per PS4 e PS5 in offerta con sconti fino a oltre il 70% sul prezzo di listino. Una buona occasione di risparmio, non trovate?

Vi abbiamo già segnalato i giochi in offerta su PlayStation Store a meno di 10 euro ma se volete spendere ancora meno non preoccupatevi perché ci pensiamo noi ad aiutarvi, proponendovi una selezione di giochi a meno di 5 euro. E in questa fascia di prezzo non ci sono solo indie, assolutamente!

Giochi PlayStation a meno di cinque euro

LEGO Marvel Super Heroes costa 4.79 euro, da segnalare a 4.99 euro l'uno Resident Evil 5 e Resident Evil 6 mentre For Honor di Ubisoft è in offerta a 4,49 euro. Dead Island Definitive Edition costa 2.99 euro, Outlast è in super sconto a 1.99 euro mentre Sniper Elite 4 costa solo 3,49 euro.

Continuiamo con Goat Simulator a 1.99 euro, Resident Evil 4 a 4.99 euro (versione originale, non il recente remake), stesso prezzo per Burnout Paradise, Battlefield V, Mad Max e Resident Evil HD, con 1.89 euro invece potete portarvi a casa l'horror Outlast 2.

Little Nightmares è in sconto a 4.99 euro, Mirror's Edge Catalyst costa 1.99 euro, Dragon Ball Xenoverse è in offerta al prezzo super di 3,99 euro e infine vi segnaliamo Metro 2033 Redux e Metro 2033 Last Light Redux in sconto a 3.99 euro l'uno, SOMA a 4.27 euro e Zombie Army Trilogy a 4,99 euro.