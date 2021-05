Sconti PlayStation: nuova offerta della settimana e Assassin's Creed in promozione

Mentre proseguono le offerte della Settimana d'Oro sul PlayStation Store fanno capolino le nuove promozioni della settimana attive per i prossimi sette giorni con sconti su una selezione di giochi Ubisoft: Immortals Fenyx Rising e vari episodi della serie di Assassin's Creed.

Immortals Fenyx Rising è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, la versione base per PS4 e PS4 costa 34.99 euro, la Gold Edition costa 64.99 euro mentre il Season Pass costa 25,99 euro. La Gold Edition è l'edizione più ricca e include oltre al gioco anche il Pass Stagionale con tre DLC narrativi e due pacchetti di contenuti: Ali Prismatiche e la missione When The Roads Get Rocky.

Protagonisti degli sconti del PlayStation Store anche tre giochi della serie Assassin's Creed per PS4 e compatibili con PS5: Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition costa 19.54 euro, Assassin's Creed Origins costa 15.39 euro mentre Assassin's Creed IV Black Flag PlayStation Hits costa 11,99 euro.

Vi ricordiamo che sono ancora in corso gli sconti per lo Star Wars Day sul PlayStation Store con tagli di prezzi su una selezione di giochi di Guerre Stellari tra cui Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Battlefront 2, LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Star Wars Squadrons, Super Star Wars e Star Wars Racer Revenge.