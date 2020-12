Sconti PlayStation: le nuove offerte di Natale da GameStopZing

E' uscito il nuovo volantone di Natale GameStopZing e in contemporanea arrivano anche le nuove offerte PlayStation su PS4, PlayStation VR, giochi e accessori, scopriamo insieme tutte le nuove promozioni.

Da segnalare il bundle PS4 Slim con FIFA 18 e Kingdom Hearts 3 a 299.98 euro e il pacchetto PS4 500GB con FIFA 21 a 329.98 euro mentre PS4 PRO con Star Wars Battlefront e Mirror's Edge Catalyst costa 399,98 euro. PlayStation VR con Camera e VR Worlds ha un prezzo scontato di 279.98 euro, da segnalare anche il PlayStation VR Mega Pac con visore, camera e cinque giochi a 309,98 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte PlayStation di GameStopZing valide per un periodo di tempo limitato, vi ricordiamo inoltre che GSZ ha lanciato il nuovo Calendario dell'Avvento GameStop, ogni giorno sconti e offerte esclusive valide solo per 24 ore su giochi, console, accessori, gadget e merchandising.

Il volantone GameStopZing di dicembre 2020 è ora online con tantissime offerte su migliaia di articoli, sconti anche sui preordini dei giochi in uscita come Cyberpunk 2077, Hitman 3, RIDE 4 e tantissimi altri, il consiglio è quello di visitare il sito GameStopZing per essere sempre aggiornati su tutte e promozioni online e in negozio.