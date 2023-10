Sconti PlayStation: nuova offerta della settimana e tanti giochi a meno di 20 euro

Come ogni mercoledì, PlayStation Store si aggiorna con sconti e offerte sui migliori giochi per PS5 e PS4, inoltre torna anche l'offerta della settimana dedicata ad un gioco di grande successo, proposto solo per sette giorni a prezzo ridotto.

Continuano inoltre anche questa settimana le offerte della serie divertimento continuo con sconti su DLC, espansioni e Season Pass per i giochi più amati del catalogo PlayStation.

Offerta della settimana

Il gioco protagonista della nuova offerta della settimana su PlayStation Store è Elden Ring di FromSoftware: la versione standard per PS4 e PS5 costa 46.19 euro invece di 69.99 euro mentre la Deluxe Edition costa 59.39 euro invece di 89.99 euro: questa versione (disponibile sia per PS5 che per PS4) include oltre al gioco completo anche artbook digitale e colonna sonora originale.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Tornano anche i giochi a meno di 20 euro con una selezione di titoli che include tra i tanti Horizon Forbidden West Burning Shores, GTA V, Ghost of Tsushima Director's Cut Edition, Diablo Prime Evil Collection, Crash Team Racing Nitro Fueled, A Way Out e Star Wars Battlefront 2, solamente per citarne alcuni. I giochi in sconto sono centinaia, fate un salto su PlayStation Store per la lista completa e aggiornata.