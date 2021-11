Sconti PlayStation: tutte le offerte di GameStop per il Black Friday 2021

GameStop lancia il volantone PlayStation per il Black Friday con tantissimi sconti sui migliori giochi targati Sony per PlayStation 4 e PlayStation 5. Siete pronti a scoprire tutte le nuove promo di GameStop valide fino al 29 novembre?

Iniziamo con Marvel's Spider-Man e Sackboy Una Grande Avventura a 39.98 euro l'uno, Death Stranding e Ghost of Tsushima a 29.99 euro l'uno e The Last of Us, Days Gone e MediEvil a 19.98 euro l'uno. Da non dimenticare poi i giochi della collana PlayStation Hits a 9.98 euro, tra cui Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered, God of War e Gran Turismo Sport.

Da segnalare anche lo sconto sul preordine di Horizon Forbidden West: acquistando Call of Duty Vanguard e prenotando il gioco di Guerrilla pagherete quest'ultimo 49.98 euro in versione PS4 e 59.98 euro in versione PS5.

Trovate queste e altre promozioni sul sito delle offerte GameStop Black Friday, la catena ha annunciato l'arrivo di altri sconti a partire dal 22 novembre, le promo Black Friday 2021 a tema PlayStation sono già attive online e nei negozi e andranno avanti fino al 29 novembre, salvo dove diversamente specificato. Una buona occasione per acquistare nuovi giochi a prezzi scontati, magari anche da regalare durante le imminenti festività di Natale.