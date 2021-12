Sconti PlayStation: Offerte Incredibili sui giochi PS4 e PS5 da Gamelife

In vista delle festività natalizie, anche Gamelife propone le Offerte Incredibili di Sony, una promozione ricca di sconti sui videogiochi per PS4 e PlayStation 5. Scopriamoli assieme.

Eravate alla ricerca di idee regalo natalizie a tema PlayStation? Eccovi serviti! Fino al 26 dicembre 2021 da Gamelife potete acquistare numerosi giochi per PS4 a partire da 10 euro e diversi titoli per PS5 a partire da 39 euro.

Qualche esempio? Prodotti della collana PlayStation Hits come God of War, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition, LittleBigPlanet 3, Bloodborne e Gran Turismo Sport costano 10 euro, mentre The Last of Us Part 2, Days Gone, Detroit e Marvel's Spider-Man Miles sono offerti a 19 euro. Tra i giochi per PlayStation 5 segnaliamo Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy Una Grande Avventura e Death Stranding Director's Cut a 39 euro, Demon's Souls e Nioh Collection a 49 euro, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Ghost of Tsushima Director's Cut a 59 euro.

Potete consultare la lista completa delle Offerte Incredibili di Gamelife sui giochi PS4 e PlayStation 5 dirigendovi a questo indirizzo, ricordando che avete tempo fino al 26 dicembre per poterne approfittare. Già che ci siamo, segnaliamo che da Gamelife adesso è possibile acquistare anche manga e fumetti di Demon's Souls, Zerocalcare e molti altri.