Sconti PlayStation: offerte top d'autunno per risparmiare sui migliori giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store continuano le offerte di ottobre e questa volta vi proponiamo una selezione di giochi in sconto sotto il prezzo di listino con i nuovi sconti d'autunno, con centinaia di titoli in vendita a prezzo ridotto solo per un periodo limitato..

Tra i giochi in sconto citiamo Hogwarts Legacy per PS4 a 48.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 19.79 euro, Immortals of Aveum a 47.99 euro e Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 19,79 euro.

E ancora Horizon Forbidden West Burning Shores a 14.99 euro, Far Cry 6 Gold Edition a 24.99 euro, Borderlands 3 Super Deluxe Edition a 19.99 euro, Star Wars Jedi Survivor a 50.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 17.49 euro, The Crew Motorfest a 63,99 euro e Dead Space Remake a 49,99 euro.

Si continua con Crash Team Racing Nitro Fueled a 13.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 5.99 euro, Crash Team Rumble a 17,99 euro, Bloodborne Game of the Year Edition a 17.49 euro (include il gioco completo e il DLC The Old Hunters), Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro e LEGO Marvel Super Heroes a 5,99 euro.

In chiusura, Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 19.99 euro, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 12.49 euro e LEGO Marvel Super Heroes 2 a 8,99 euro.