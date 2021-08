Sconti PlayStation: le offerte del Volantone di agosto di GameStopZing

Nell'ambito del nuovo volantone di agosto, GameStopZing ha lanciato anche anche una serie di nuove offerte sulle console di casa PlayStation. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Se preferite risparmiare e non avete ancora intenzione di saltare nella nuova generazione di console, potete prendere in considerazione le offerte su PS4. PlayStation 4 Slim da 500 GB con Ghost of Tsushima è proposta al prezzo di 309,98 euro invece di 399,96 euro, mentre PS4 Slim 500 GB con Ghost of Tsushima e FIFA 21 è offerta a 349,98 euro invece di 399,98 euro.

In aggiunta agli sconti sulle console old-gen, segnaliamo anche la possibilità di acquistare l'abbonamento annuale di PlayStation Plus in 10 comode rate da 5,99 euro, un'opportunità attiva solamente nei punti vendita. Aggiungiamo inoltre che potete risparmiare fino a 150 euro sull'acquisto di una PlayStation 5 riportando le vostre console usate: PS4 Pro e Nintendo Switch vengono valutate 150 euro, mentre PS4, Xbox One X e Nintendo Switch Lite 100 euro e Xbox One 70 euro. Continuate a seguire GameStopZing per rimanere aggiornati sulle disponibilità di PlayStation 5, che continuano ad andare a ruba: i clienti GSZ Level 3 ricevono le notifiche sulla disponibilità di PS5 in anteprima.