Sconti PlayStation: le offerte del nuovo Volantone di gennaio di GameStop

GameStop ha inaugurato il nuovo anno lanciando il primo Volantone del 2022: tra le Winter Promo figurano anche numerose offerte sui prodotti di casa PlayStation, scopriamole assieme!

I possessori di PlayStation 5 potrebbero trovare interessante la promo sulle Cuffie Wireless Pulse 3D, che possono essere acquistate a 99,98 euro con una PSN Card dal valore di 10 euro inclusa nel prezzo. GameStop fa inoltre sapere che dal 21 gennaio 2022 metterà in vendita in esclusiva italiana la cover Midnight Black per PS5 al prezzo di 55,98 euro. I nuovi controller DualSense Starlight Blue, Nova Pink e Galactic Purple saranno invece acquistabili dal 14 gennaio 2022 al prezzo di 75,98 euro cadauno.

Non mancano delle promo sulla vecchia generazione. PS4 Slim 500 GB con il pacchetto Fortnite Neo Versa e il controller KIT Euro 2020 possono essere acquistati in bundle a 299,98 euro, mentre PlayStation VR (varie configurazioni) è proposto a 299,98 euro con una PSN Card dal valore di 5 euro inclusa nel prezzo. Degni di nota gli incentivi sull'usato: fino al 2 febbraio 2022, i negozi di GameStop offrono 200 euro cash per una PS4 Pro usata e 150 euro cash per una PS4 Slim o Fat usata. Recatevi nel vostro punto vendita di fiducia per maggiori dettagli.

Chiudiamo la carrellata con gli sconti del 20% sui controller Nacon compatibili con PS4: ci sono il Controller Wireless Asimmetrico a 47,98 euro, il Revolution Pro 3 a 79,98 euro, il Revolution Unlimited V3 a 111,98 euro, il Revolution Unlimited Pro Camouflage a 119,98 euro e il Pro Controller Revolution Ultimited di COD Black Ops Cold War a 127,98 euro. Consultate il Volantone di gennaio 2022 di GameStop per tutti i dettagli.