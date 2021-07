Sconti PlayStation: le offerte del Volantone di luglio di GameStopZing

GameStopZing ha inaugurato il mese di luglio rinnovando il suo Volantone con tantissime nuove offerte su console, videogiochi, servizi, accessori e articoli di merchandising. Andiamo alla scoperta delle opportunità dedicate ai giocatori PlayStation e a coloro che desiderano diventarlo.

Partiamo con le offerte dedicate alle console di vecchia generazione: PlayStation 4 da 500GB con il pacchetto Neo Versa di Fortnite e una copia di The Last of Us Part 2 è acquistabile a 329,98 euro, mentre PS4 500GB con The Last of Us Part 2, FIFA 21 e un voucher per FUT 21 a 349,98 euro. PlayStation VR con la PS camera, PS VR Worlds, un Carta Regalo PSN da 5 euro e la pistola PS Move è invece in offerta a 299,98 euro.

Per i possessori di PlayStation 5 è disponibile il bundle con il telecomando per PS5 e un abbonamento di un mese a PlayStation Plus a 34,98 euro. Tra gli altri bundle segnaliamo l'accoppiata Wireless Headset Platinum e Gift Card da 10 euro al prezzo complessivo di 179,98 euro, il Controller Nacon Revolution Unlimited con Headset Sony V3 Verde Camo e Gift Card da 5 euro al totale di 169,98 euro, e il controller Revolution Pro 3 con Gift Card da 5 euro al prezzo complessivo di 99,98 euro. Infine, ricordiamo che è possibile acquistare una sottoscrizione a PlayStation Plus di 3 mesi ad un solo centesimo portando un videogioco usato valido per la promozione.