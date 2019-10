Sconti PlayStation Plus: abbonamento 15 mesi al prezzo di 12 da Mediaworld

Fino al 27 ottobre da Mediaworld (online e in negozio) è possibile approfittare dell'offerta PlayStation Plus che propone 15 mesi di abbonamento al prezzo di 12, con tre mesi in regalo. Di seguito tutti i dettagli.

Nello specifico, Mediaworld offre l'abbonamento 12 mesi e una card da 3 mesi (per un totale di 15 mesi di iscrizione) al prezzo di 59.99 euro anzichè 83.98 euro, di fatto il costo del normale abbonamento annuale.

Indubbiamente una buona occasione per sottoscrivere il servizio Sony per PS4, indispensabile per giocare online e con tanti bonus esclusivi come oggetti di gioco gratuiti, 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud, sconti extra sul PlayStation Store e ovviamente i giochi gratis della Instant Game Collection, che offre due giochi PS4 al mese senza costi aggiuntivi.

A ottobre gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis MLB The Show '19 (gioco di baseball con licenza ufficiale della Major League Baseball) e The Last Of Us Remastered, uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni. La promozione offerta da Mediaworld è valida fino al 27 ottobre online e in tutti i negozi della catena sparsi per l'Italia, salvo esaurimento scorte.