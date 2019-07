Sconti PlayStation Plus: migliori giochi PS4 in offerta per gli abbonati

Sono iniziati da poche ore i saldi estivi PS4 sul PlayStation Store con sconti e offerte sui migliori giochi, gli abbonati PlayStation Plus potranno però risparmiare ancora di più grazie ad alcune offerte esclusive per gli iscritti al servizio.

Nello specifico, per gli abbonati PlayStation Plus sono previsti scontri extra compresi tra il 5 e il 10% su una serie di giochi per PlayStation 4, tra cui Killzone Shadow Fall, Killing Floor Incursion, Astro Bot Rescue Mission, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport, Arizona Sunshine, Shadow of the Colossus, Uncharted L'Eredità Perduta, God of War, Astro Bot Rescue Mission, Bloodborne, Rocket League, Street Fighter V, Hellblade Senua's Sacrifice, Until Dawn, LittleBigPlanet 3 e tanti altri.

Oltre al normale prezzo ridotto, gli abbonati godranno di uno sconto ulteriore del 5 o 10% in base al singolo gioco, per l'elenco completo dei titoli in offerta e la corretta percentuale di sconto vi rimandiamo al PlayStation Store. Le offerte estive per gli abbonati Plus andranno avanti fino al 22 agosto, avete tutto il tempo quindi per aggiungere fondi al portafoglio e procedere con gli acquisti.