Sconti PlayStation Plus: le offerte di fine gennaio sui migliori giochi PS4 e PS5

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 ma non solo perché gli abbonati possono ora accedere anche ad una nuova selezione di sconti sui migliori titoli del catalogo PS4 e PS5.

Ad esempio gli abbonati PlayStation Plus possono risparmiare il 10% sul preordine di SIFU e godere di uno sconto del 10% su Lost in Random, Need for Speed Payback Ultimate Edition e Detroit Become Human, in offerta (sconti compresi tra il 5 e il 20%) anche giochi come Blood & Truth per PlayStation VR, FAR Changing Tides, Assassin's Creed Rogue Remastered, Jurassic World Evolution e Machinarium.

Le sorprese però non finiscono qui perché gli sconti si estendono anche a Pistol Whip, Darksiders III Deluxe Edition, Creaks, DiRT Rally VR, Space Rift e Dragon Age Inquisition. Questi giochi sono già scontati sul PlayStation Store ma gli abbonati Plus godranno di una percentuale aggiuntiva di sconto su ogni acquisto, una ottima occasione per rimpolpare la propria ludoteca, risparmiando.

Vi ricordiamo che dal primo febbraio sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022: Tiny Tina's Assault on Dragon Keep A Wonderlands One-Shot Adventure, EA Sports UFC 4 e Planet Coaster Console Edition, questi titoli resteranno scaricabili fino al 28 febbraio 2022.