Sconti PlayStation Store: 5 giochi a meno di 4.99 euro da comprare per Natale

Si avvicina il Natale e PlayStation Store propone una valanga di nuove offerte per risparmiare: dopo aver visto una selezione dei migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro, vediamo ora cosa si può acquistare con meno di cinque euro. Solo indie, dite? Ma nemmeno per sogno...

Mad Max 4.99 euro

Non è un capolavoro Mad Max, ma è sicuramente un gioco più che discreto, con una ambientazione post apocalittica decisamente affascinante e un gameplay non sempre a fuoco ma che potrebbe riservare più di una sorpresa per gli amanti del genere. In attesa di Furiosa, potrebbe essere un buon modo per riscoprire le atmosfere di Mad Max.

Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood 3.99 euro

Due giochi epici in un solo bundle: questa collection include Castlevania Rondo of Blood e Castlevania Symphony of the Night. Il primo è stato pubblicato nel 1993 e mette il giocatore nei panni di Richter Belmont mentre il secondo è datato 1997 e cala gli avventurieri nei panni di Alucard, figlio di Dracula. Per approfondire, ecco la recensione di Castlevania Requiem.

Amnesia Collection 4.27 euro

Un cult del genere horror, Amnesia Collection include Amensia The Dark Descent, Amnesia A Machine For Pigs e Amnesia Justine, tre giochi al prezzo di (nemmeno) uno. Se non avete paura di affrontare sfide oscure e machiavelliche, questa collection non vi deluderà, come sottolineato anche nella recensione di Amnesia Collection.

For Honor 4.49 euro

Ubisoft sembra aver abbandonato For Honor negli ultimi tempi eppure il gioco ha ancora molto da dire, grazie a numerose modalità di gioco in singolo, multiplayer co-op e versus. La versione standard in offerta non include i personaggi usciti dopo il lancio (in vendita a pagamento) mentre presenta modalità aggiuntive e contenuti extra gratuiti distribuiti come aggiornamento. Per 4.49 euro, vale decisamente la pena acquistare For Honor, se amate le ambientazioni fantasy.

The Messenger 4.99 euro

Un action platform 2D a scorrimento orizzontale che ricorda i classici del genere come Ninja Gaiden. The Messenger presenta una grafica in Pixel Art di alta qualità, una colonna sonora stile 8-bit e un gameplay veloce e frenetico. Su PlayStation Store trovate anche il DLC extra Picnic Panic, scaricabile gratis. Volete saperne di più? Recuperate la nostra recensione di The Messenger.