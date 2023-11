Sconti PlayStation Store: bastano meno di 2.50 euro per comprare tanti bei giochi

Torniamo alla carica con i nostri consigli per gli acquisti su PlayStation Store e dopo avervi proposto i migliori giochi in offerta a meno di 5 euro vediamo ora cosa si può comprare con meno di 2,50 euro. E' vero, la cifra è bassa, ma in periodo di sconti si trovano tanti bei giochi in questa fascia di prezzo.

Iniziamo con i giochi horror Outlast a 1.89 euro e Outlast 2 a 1.49 euro, l'irriverente Goat Simulator costa 1.49 euro e vi segnaliamo anche il futuristico Mirror's Edge Catalyst di Eletronic Arts e DICE a soli 1,99 euro. Magicka 2 costa 2.24 euro, da segnalare poi Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente a 2.39 euro, Homefront The Revolution a 1,99 euro e Slender The Arrival alla stessa cifra.

Non vi bastano? Continuiamo con Skullgirls 2nd Encore a 2.39 euro, Kill La Kill If a 1.99 euro, Pang Adventures a 2.49 euro, Sebastien Loeb Rally EVO a 1.99 euro, TowerFall Acension a 2.09 euro e Lara Croft GO a 1,99 euro.

L'horror Kona è in offerta a 2.24 euro, Gal Gun Double Peace costa 1.99 euro, Panzer Dragoon Remake è in sconto a 2.49 euro e in chiusura vi segnaliamo Bound by Flame a 1.99 euro, BlazBlue Chronophantasma Extend a 1.99 euro e Mighty No. 9 a 1,99 euro.