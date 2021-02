Sconti PlayStation Store: i più bei giochi PS4 a meno di 15 euro

La settimana inizia con una nuova serie di offerte sul PlayStation Store, con tanti giochi per PS4 (compatibili ovviamente anche con PS5) in sconto a meno di 15 euro. Una selezione di titoli tutta da scoprire che include titoli AAA/AA e produzioni indipendenti di grande spessore.

Ad esempio BioShock Infinite The Complete Edition costa 14.99 euro mentre Dragon Ball Xenoverse costa 6.79 euro, da citare anche LEGO Jurassic World a 11.99 euro, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate a 9.89 euro l'uno, Batman Arkham Knight a 12.99 euro, Just Cause 4 Reloaded a 9.99 euro e Fallout 4 a 5.99, solamente per fare alcuni esempi. La selezione continua poi con Hellblade Senua's Sacrifice a 9.89 euro, Broken Age a 2.99 euro, de Blob a 3.59 euro, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor Edizione Game of the Year a 14.99 euro e Inside a 4,99 euro.

Ancora per pochi giorni sul PlayStation Store trovate i migliori giochi classici per PS4 in offerta e i giochi più belli a meno di 2 euro senza dimenticare le offerte sui giochi PS4 premiati dalla ceitica. E restiamo in attesa dei saldi di San Valentino del PlayStation Store, che potrebbero partire idealmente a metà settimana, in tempo per la festa più romanitca dell'anno.