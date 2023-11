Sconti PlayStation Store: è già Black Friday con i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta

Gli sconti del Black Friday su PlayStation Store partono ufficialmente venerdì 17 novembre ma nel frattempo Sony ha rinnovato alcune offerte principalmente (ma non solo) sui giochi PlayStation Indies, con oltre 2.000 giochi in sconto tra titoli indipendenti, AA e grandi blockbuster per entrambe le console casalinghe di Sony.

Qualche esempio con le offerte più interessanti del momento? Like A Dragon Ishin Digital Deluxe Edition costa 34.99 euro, Gotham Knights è in offerta a 23.74 euro, Dead Island 2 costa 48.99 euro, Resident Evil Village è in sconto a 15.99 euro mentre WWE 2K23 Edizione Deluxe costa 39,99 euro.

Questi sono solo alcuni dei giochi PS4 e PS5 in sconto, tra gli altri citiamo anche Far Cry 6, One Piece Odyssey, Tekken 7, Gang Beasts, Creed Rise to Glory, Assetto Corsa Competizione, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, Assassin's Creed Origins, MotoGP 23 e Watch Dogs Legion.

Trovate tutte le offerte su PlayStation Store in attesa che Sony lanci i "veri" sconti del Black Friday sui giochi digitali nella giornata del 17 novembre. E sempre dal venerdì partono anche gli sconti sull'abbonamento PlayStation Plus con un risparmio fino al 30% sulla sottoscrizione dell'abbonamento annuale ai profili Essential, Extra e Premium, con risparmio in caso di upgrade ad un profilo superiore.