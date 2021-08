Sconti PlayStation Store: Dishonored 2 e Tomb Raider tra i nuovi giochi a meno di 3 euro

Noi siamo degli amanti del risparmio, non lo abbiamo mai nascosto e vi abbiamo sempre invitato a giocare spendendo poco, senza necessariamente svenarsi per gli acquisti del day one o rincorrendo i preordini. In questo senso gli store digitali aiutano non poco e la nuova ondata di sconti sul PlayStation Store riserva ben più di una sorpresa.

Lo sappiamo cosa state pensando... giochi a tre euro, al massimo troveremo produzioni indipendenti di seconda fascia. E invece no, come vi abbiamo dimostrato in passato in questa fascia di prezzo (l'equivalente di una colazione al bar) si trovano spesso anche giochi AAA e AA datati ma ancora validi e la sorpresa più eclatante in questo senso è forse Dishonored 2, venduto a 2.99 euro. Allo stesso prezzo sono proposti anche Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, ancora meno costa Murdered Souls Suspect di Square Enix, venduto a 1,99 euro.



Tornando ai nostri amati 2.99 euro segnaliamo anche Just Cause 3 (versione base e non la XXL Edition con tutte le espansioni) e Road Rage. MXGP 2 The Official Motocross Videogame costa 1.99 euro, prezzi super anche per la saga di DOOM con DOOM 3 a 2.49 euro, DOOM (1993) e DOOM 2 Classic a 1.49 euro e DOOM 64 a 1,64 euro. Chiudiamo con MotoGP 15 Compact e MXGP di Milestone in sconto a 99 centesimi l'uno e Tomb Raider Definitive Edition a 2,99 euro.