Sconti PlayStation Store: disponibile ora la nuova offerta della settimana

Insieme agli sconti PlayStation Days of Play, sul PlayStation Store debutta oggi anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco di recente uscita proposto con il 25% di sconto sul prezzo di listino, solamente per sette giorni.

Persona 5 Strikers costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, prezzo relativo alla versione standard mentre la Digital Deluxe Edition costa 48.99 euro invece di 69.99 euro, con un risparmio del 30% sul costo di listino. Ma cosa include questa versione? Oltre al gioco troviamo contenuti bonus digitali, i brani classici di Persona e il Pacchetto Assalto. Entrambe le offerte sono valide fino al 3 giugno compreso, dunque se siete interessati approfittatene prima che Persona 5 Strikers torni ad essere venduto a prezzo pieno.

Ricordiamo che sono in corso sul PlayStation Store anche i PlayStation Days of Play, con centinaia di giochi per PS4 e PS5 scontati fino al 75%. Qualche nome? Battlefield 1, Wolfenstein II The New Colossus, Assetto Corsa Competizione, Judgment, Jump Force, F1 2020, Far Cry 3 Classic, eFootball PES 2021 Season Update, Far Cry New Dawn, Dragon Quest Builders, Darksiders 3, Yakuza Like A Dragon Hero Edition, Yoku's Island Express, Unravel Two e EA Sports UFC 4, solamente per citare alcuni titoli in vendita a prezzo ridotto.