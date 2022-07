Sconti PlayStation Store: anche Doom e Limbo tra i giochi in sconto a meno di 2.50 euro

Vi abbiamo segnalato nel weekend una selezione dei migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro con Metal Gear Solid V The Complete Experience, Rayman Legends e Outlast 2. Volete spendere ancora meno? Ecco cosa si può comprare con meno di 2.50 euro su PlayStation Store.

Nel momento in cui scriviamo in questa fascia di prezzo non si trova moltissimo ma è comunque possibile togliersi qualche soddisfazione. Ad esempio DOOM costa 2.49 euro, ottimo prezzo per il gioco originale del 1993, allo stesso prezzo potete optare anche per l'acquisto di DOOM 2 Hell on Earth e DOOM 64.

Spendendo ancora meno trovate Limbo a 2.24 euro oppure Outcast Second Contact a 1,49 euro. Spazio anche ai giochi Milestone con MXGP2 The Official Motocross Videogame a 1.49 euro e MXGP2 The Official Motocross Videogame a 1.99 euro mentre Valentino Rossi The Game costa 1.49 euro e Valentino Rossi The Game Special Edition è in vendita a 2,49 euro.

La selezione di giochi a 2.49 euro purtroppo finisce qui, non ci sono altri titoli proposti in offerta in questa fascia di prezzo, se volete aumentare il budget ricordatevi di dare uno sguardo al nostro articolo sulle migliori offerte PlayStation Store di luglio con i giochi PS4 e PS5 in sconto da comprare assolutamente.