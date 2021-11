Sconti del PlayStation Store: giochi a meno di 10 euro per il Black Friday

Le offerte del Black Friday si estendono anche al PlayStation Store e dopo avervi proposto una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro vediamo ora quali giochi è possibile comprare con un budget ancora più ridotto, ovvero meno di dieci euro.

Con meno di dieci euro sul PlayStation Store possiamo comprare, ad esempio, Fall Guys Ultimate Knockout a 9.99 euro, Red Dead Online a 9.99 euro, The Elder Scrolls Online a 5.99 euro e Dark Souls II Scholar of the First Sin a 9.99 euro, Jump Force a 6.99 euro, Sid Meier's Civilization 6 a 8.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes a 9.99 euro e Fallout 76 a 9,99 euro.

Destiny 2 I Rinnegati costa 8.24 euro, da citare anche Street Fighter V a 7.99 euro, Dishonored 2 a 3.99 euro, Nioh a 9.99 euro, Paladins Starter Edition a 5.99 euro, Praetorians HD Remastered costa 9.99 euro e lo stesso prezzo viene applicato alla Blizzard Arcade Collection, raccolta che include

The Lost Vikings, Rock N Roll Racing, Blackthorne, Lost Vikings 2 e RPM Racing. Infine segnaliamo Lumines Remastered a 4.49 euro e Dungeons 2 a 4.99 euro.

Volete spendere ancora meno? Ecco una panoramica sui migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro per il Black Friday.