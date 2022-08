Sconti PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e un mese di EA Play a 99 centesimi

Continuano i saldi estivi del PlayStation Store con tante nuove promo per risparmiare sull'acquisto dei migliori giochi per PS4 e PS5, inoltre vi segnaliamo un offerta super conveniente per abbonarsi al servizio EA Play ad un prezzo irripetibile.

Tra i giochi a meno di 20 euro segnaliamo God of War a 9.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 9.99 euro, Tekken 7 a 7.49 euro, Batman Arkham Collection a 17.99 euro, Need for Speed Heat Deluxe Edition a 15.99 euro, Assassin's Creed Origins a 13.99 euro, Mortal Kombat 11 a 14.99 euro e DOOM Eternal a 15.99 euro, solamente per citarne alcuni. Devil May Cry V Special Edition costa 13.19 euro, mentre One Piece Pirate Warriors 4 è in offerta a 13.99 euro, da citare anche Dragon Ball FighterZ a 9.79 euro e Borderlands 3 a 13.99 euro.

Altra promo interessante è quella legata a EA Play, un mese di abbonamento costa 99 centesimi, come sottolineato da Electronic Arts, l'offerta è valida solamente per i nuovi iscritti entro il 4 agosto 2022. Una buona occasione per provare con mano il servizio in abbonamento di EA che garantisce accesso ad un catalogo di giochi classici, versioni di prova dei nuovi giochi e uno sconto del 10% sui contenuti digitali.