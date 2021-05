Sconti PlayStation Store: giochi a meno di 3€, c'è anche Tomb Raider Definitive Edition

Vi abbiamo presentato una selezione di giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro, ma volendo è possibile abbassare ancora il budget per gli acquisti: navigando sul PlayStation Store ci siamo imbattuti in una serie di giochi in vendita a meno di tre euro e non ci crederete, ci sono anche titoli AAA di discreto spessore, seppur datati.

Qualche esempio? In offerta nel momento in cui scriviamo troviamo Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, Epic World a 1.19 euro, Gladiator Blades of Fury a 1.34 euro, Tiny Troopers Joint Ops a 1.39 euro, MotoGP 14 a 1.49 euro, 10 Second Ninja X a 1.99 euro, Neverlast a 2.49 euro, Raging Justice a 2.59 euro, Stealth 2 A Game of Clones a 2.99 euro, Murdered Souls Suspect a 1.99 euro, Just Cause 3 a 2.99 euro e infine Thief a 1.99 euro.

Interessante in particolar modo la promozione sui giochi di Square Enix, anche se piuttosto vecchiotti i titoli oggetto delle offerte come Thief, Murdered Soul Suspect, Just Cause 3 e Tomb Raider Definitive Edition sono ancora degni di attenzione, in particolare ad un prezzo stracciato come in questo caso. Se invece volete aumentare il budget, trovate sul PlayStation Store una selezione di giochi a meno di 15 euro.