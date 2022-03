Sconti PlayStation Store: giochi a meno di 6 euro, ci sono anche MGS 5 e Tomb Raider

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store e noi come sempre accade in questi casi siamo andati a scovare le offerte più interessanti per risparmiare. Anche questa volta il budget è ridotto, meno di sei euro, ma in questa fascia si trovano produzioni molto interessanti come Metal Gear Solid V, Rayman Legends e Tomb Raider Definitive Edition.

Friday The 13th The Game costa 3.62 euro, Monopoly costa 4.49 euro mentre Rayman Legends è in offerta a 4,99 euro, ancora più conveniente è Tomb Raider Definitive Edition a 2,99 euro. Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville è in offerta a 5,99 euro mentre con 4.99 euro potete comprare Resident Evil HD e Resident Evil Zero HD, Metro 2033 Redux è in promozione a 3.99 euro mentre Just Cause 3 XXL Edition ha un prezzo promozionale di 4,99 euro.

E ancora, con 5.99 euro potete comprare Metal Gear Solid V The Definitive Experience (include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel MGS V Ground Zeroes e Metal Gear Online), Mirror's Edge Catalyst costa 4.99 euro e Brothers A Tale of Two Sons di Josef Fares è in sconto a 3,99 euro. Chiudiamo con The Disney Afternoon Collection, DOOM 3 a 4.99 euro e Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro.