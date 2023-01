Sconti del PlayStation Store: giochi in offerta a 1.99 euro

Lo sappiamo bene, giocare spendendo poco non vi dispiace ed è per questo che veniamo in vostro soccorso proponendovi una selezione di giochi in sconto su PlayStation Store, in vendita a soli 1.99 euro, prezzo ampiamente alla portata di tutte le tasche.

Che cosa si può comprare con 1.99 euro su PlayStation Store? Chiaramente nessun gioco recente ma tanti indie, AAA e AA datati ma sempre interessanti, sopratutto a questo prezzo. Ci riferiamo ad esempio a Murdered Soul Suspect oppure al controverso Agony, uno dei giochi più trash e volgari degli ultimi anni. Facciamo una eccezione segnalandovi Outlast in vendita a 1.89 euro, imperdibile ad un prezzo così contenuto se cercate un gioco horror di alto profilo.

Anche Arcade Game Series: Pac-Man costa 1.99 euro, così come Fear Effect Sedna, Adam's Venture Origins Deluxe Edition, Croc's World e Bubble Shooter FX, classico rompicapo a base di palline colorate. RIDE di Milestone costa 1.99 euro, stesso prezzo per SIGI A Fart of Melusina, Arcade Game Series Ms. Pac-Man, Moon Rider, Wild West Corps, 16-bit Soccer, M.A.C.E. Space Shooter e il rompicapo Neon Mine. Infine, Explosive Jake e Dull Grey completano i nostri consigli per gli acquisti.

Se volete spendere un pochino di più invece ecco i giochi da non perdere su PlayStation Store a meno di 5 euro.