Sconti PlayStation Store: giochi in offerta a meno di 10 e 20 euro

Sony rinnova periodicamente le promozioni disponibili sul PlayStation Store, consentendo ai suoi utenti di risparmiare sull'acquisto dei giochi praticamente tutto l'anno. Oltre all'Offerta della settimana e i Doppi Sconti per PlayStation Plus, sono partiti anche i saldi sui giochi a meno di 10 e 20 euro.

Nella prima categoria, comprendente dei veri e propri affari, figurano giochi del calibro di Mirror's Edge Catalyst a 4,99 euro, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain a 5,19 euro, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain a 2,49 euro, Far Cry Primal a 9,99 euro, The Order 1886 a 9,99 euro, Resident Evil: Deluxe Origins Bundle a 9,99 euro, Valiant Hears: The Great War a 4,99 euro, e molti altri consultabili a questo indirizzo.

Tra i giochi a meno di 20 euro segnaliamo invece Prey a 11,99 euro, Project CARS 2 Deluxe Edition a 17,99 euro, GRID (2019) a 17,99 euro, Tekken 7 a 12,99 euro, Gravity Rush 2 a 14,99 euro, il Season Pass di Resident Evil 7 a 11,99 euro e altri ancora. Potete consultarli tutti recandovi a questa pagina.

Gli sconti sui giochi a meno di 10 euro e a meno di 20 euro proseguiranno sul PlayStation Store fino alle 00:59 di giovedì 11 giugno, pertanto avete un bel po' di tempo per decidere cosa acquistare! Avete già messo gli occhi su qualche gioco?