Sconti PlayStation Store: giochi in offerta a meno di un euro

Vi abbiamo recentemente proposto una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro, e in passato vi abbiamo proposto più volte giochi a meno di tre euro... adesso ci spingiamo oltre, con una serie di giochi in vendita a meno di 99 centesimi!

Grazie agli sconti PlayStation Indies è effettivamente possibile trovare alcuni giochi in vendita a poco meno di un euro, chiaramente si tratta di titoli minori, produzioni indipendenti di piccolo calibro spesso porting di app disponibili su smartphone e tablet. Vi diciamo subito di non aspettarvi giochi AAA o AA in questa fascia di prezzo, in ogni caso non mancano proposte degne di attenzione.

Iniziamo con Timber Tennis Versus a 39 centesimi e continuiamo con I Want To Be Human a 49 centesimi, Timberman VS costa 99 centesimi mentre Horror Stories ha un prezzo di 99 centesimi, con uno sconto ulteriore per gli abbonati PlayStation Plus, così come Stretch Arcade.

Per Slyde bastano 59 centesimi mentre Flatland Prologue costa 39 centesimi, in entrambi i casi con uno sconto aggiuntivo se siete iscritti al servizio PlayStation Plus. Infine, No Thing e Dreaming Canvas costano 99 centesimi l'uno. Come detto, si tratta di produzioni davvero piccole e senza grandi pretese ma a questi prezzi è impossibile pretendere di più.