Sconti PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro

Oltre agli sconti PS4 Giochi di una Generazione, Sony ha lanciato oggi anche nuove offerte sul PlayStation Store con giochi PS4 in vendita a meno di 5 e 15 euro fino al 17 ottobre.

Giochi a meno di 5 euro

In questa fascia trovano spazio sia giochi indipendenti che produzioni AAA magari non recentissime ma comunque di grande qualità. Tra i tanti citiamo Nidhogg 2, Payday 2 Crimewave Edition, Mighty No. 9, Oddworld New n Tasty Complete Edition, Zombie Army Trilogy, Kona, Race the Sun, The Town of Light, Fear Effect Sedna e Stick it to the Man, solamente per citarne alcuni.

Giochi a meno di 15 euro

Altra categoria piuttosto ricca è quella dei giochi in vendita a meno di 15 euro. Qualche esempio? The King of Fighters XIV, LEGO Marvel's Avengers Edizione Deluxe, LEGO Batman 3 Gotham e Oltre, Don't Starve Console Edition, Donut County, Anima Gate sof Memories, Bridge Constructor Portal, Dreamfall Chapters e Batman Return to Arkham.

Da segnalare anche la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store dedicata ad un titolo horror piuttosto recente, parliamo di The Dark Pictures Anthology Man of Medan, pubblicato lo scorso 30 agosto e ora in vendita a prezzo scontato solamente per i prossimi sette giorni.